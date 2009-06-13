Динамо
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Колодин
Денис Колодин
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Танасиевич
Йован Танасиевич
46
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
-
Свежов
Виктор Свежов
72
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Кержаков
Александр Кержаков
34'
90
Запасные
-
Шунин
Антон Шунин
-
Ковальчик
Марцин Ковальчик
-
Димидко
Александр Димидко
-
Ропотан
Адриан Ропотан
-
Смолов
Федор Смолов
-
Генков
Цветан Генков
-
Кокорин
Александр Кокорин
Кубань
мин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Боавентура
Вильям Боавентура
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Драман
Хамину Драман
2'
65
-
Тлисов
Артур Тлисов
83
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
-
Топчу
Андрей Топчу
90
-
Касаев
Алан Касаев
86
-
Траоре
Драман Траоре
90
Запасные
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
-
Карюкин
Богдан Карюкин
-
Хохлов
Александр Хохлов
-
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
-
Сретенович
Сретен Сретенович
-
Байрыев
Азат Байрыев