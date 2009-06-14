Томь
мин
-
Парейко
Сергей Парейко
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
90
-
Йокич
Джордже Йокич
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Харитонов
Александр Харитонов
75
-
Мичков
Дмитрий Мичков
90
-
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
61
-
Дядюн
Владимир Дядюн
48
-
Мазнов
Горан Мазнов
90
-
Корниленко
Сергей Корниленко
21'
90
Запасные
-
Поляков
Алексей Поляков
-
Евсиков
Денис Евсиков
-
Янотовский
Василий Янотовский
-
Волков
Виталий Волков
-
Немет
Норберт Немет
-
Климов
Валерий Климов
-
Архипов
Антон Архипов
Амкар
мин
-
Нарубин
Сергей Нарубин
90
-
Гришин
Виталий Гришин
90
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
-
Калашников
Вячеслав Калашников
90
-
Макагонов
Михаил Макагонов
90
-
Старков
Иван Старков
46
-
Новакович
Митар Новакович
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
46
-
Карлос
Жеан Карлос
88
-
Пеев
Георги Пеев
56'
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
90
Запасные
-
Шумайлов
Максим Шумайлов
-
Померко
Алексей Померко
-
Гаглоев
Вадим Гаглоев
-
Дзахов
Давид Дзахов
-
Сикимич
Предраг Сикимич