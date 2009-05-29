Амкар
мин
-
Нарубин
Сергей Нарубин
90
-
Гришин
Виталий Гришин
90
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
-
Калашников
Вячеслав Калашников
90
-
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
-
Старков
Иван Старков
64
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Новакович
Митар Новакович
20
-
Карлос
Жеан Карлос
90
-
Пеев
Георги Пеев
90
-
Кушев
Мартин Кушев
90
Запасные
-
Шумайлов
Максим Шумайлов
-
Жиляев
Николай Жиляев
-
Померко
Алексей Померко
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
-
Сикимич
Предраг Сикимич
-
Волков
Сергей Волков
Сатурн
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Немов
Петр Немов
90
-
Игонин
Алексей Игонин
90
-
Да Силва
Луис Рикардо Да Силва
90
-
Ковель
Леонид Ковель
90
-
Каряка
Андрей Каряка
90
-
Евсеев
Вадим Евсеев
89
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
31'
90
-
Воробьев
Роман Воробьев
90
-
Иванов
Алексей Иванов
90
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
61'
75
Запасные
-
Юрченко
Владимир Юрченко
-
Окоронкво
Соломон Окоронкво
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
-
Темников
Иван Темников
-
Мальков
Евгений Мальков
-
Сапета
Александр Сапета
-
Топич
Марко Топич