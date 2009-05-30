Крылья Советов
мин
-
Лобос
Эдуардо Лобос
90
-
Дос Сантос
Леилтон Силва Дос Сантос
90
-
Белозеров
Александр Белозеров
90
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
82
-
Бобер
Антон Бобер
90
-
Аджинджал
Руслан Аджинджал
90
-
Иванов
Олег Иванов
63
-
Кулик
Владислав Кулик
73
-
Коллер
Ян Коллер
16'
90
Запасные
-
Будаков
Александр Будаков
-
Таранов
Иван Таранов
-
Бом Сок
О Бом Сок
-
Ковба
Денис Ковба
-
Песегов
Евгений Песегов
-
Эскобар
Хуан Карлос Эскобар
-
Савин
Евгений Савин
Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Григалава
Гиа Григалава
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
90
-
Ребко
Алексей Ребко
46
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
46
-
Самедов
Александр Самедов
11'
90
-
Якубко
Мартин Якубко
66
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
90
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Йоп
Мариуш Йоп
-
Шешуков
Александр Шешуков
-
Крунич
Бранислав Крунич
-
Вукич
Звономир Вукич
-
Голышев
Павел Голышев
-
Стрелков
Игорь Стрелков