Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Ширл
Радек Ширл
90
-
Мейра
Фернанду Мейра
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Ионов
Алексей Ионов
90
-
Широков
Роман Широков
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
45'
90
-
Семшов
Игорь Семшов
38'
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
78
-
Погребняк
Павел Погребняк
90
Запасные
-
Риксен
Фернандо Риксен
-
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
-
Абдулфаттах
Басель Абдулфаттах
-
Петров
Сергей Петров
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Соснин
Антон Соснин
-
Канунников
Максим Канунников
Кубань
мин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Боавентура
Вильям Боавентура
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Тлисов
Артур Тлисов
56
-
Кайта
Сани Кайта
90
-
Хохлов
Александр Хохлов
90
-
Топчу
Андрей Топчу
66
-
Ушенин
Андрей Ушенин
56
-
Касаев
Алан Касаев
90
Запасные
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
-
Карюкин
Богдан Карюкин
-
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
-
Сретенович
Сретен Сретенович
-
Байрыев
Азат Байрыев
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий