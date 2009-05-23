Спартак
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Фатхи
Малик Фатхи
71
-
Штранцль
Мартин Штранцль
90
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
-
Саенко
Иван Саенко
90
-
Мешини
Алекс Рафаэль Мешини
51'
86'
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Быстров
Владимир Быстров
76
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
11'
88'
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
72
Запасные
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
-
Родригес
Клементе Хуан Родригес
-
Рыжков
Владислав Рыжков
-
Сабитов
Ренат Сабитов
-
Павленко
Александр Павленко
-
Ковальчук
Сергей Ковальчук
-
Баженов
Никита Баженов
Амкар
мин
-
Нарубин
Сергей Нарубин
90
-
Гришин
Виталий Гришин
90
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
-
Калашников
Вячеслав Калашников
66
-
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
-
Старков
Иван Старков
90'
90
-
Новакович
Митар Новакович
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Карлос
Жеан Карлос
56
-
Пеев
Георги Пеев
74
-
Кушев
Мартин Кушев
90
Запасные
-
Шумайлов
Максим Шумайлов
-
Жиляев
Николай Жиляев
-
Дзахов
Давид Дзахов
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
-
Сикимич
Предраг Сикимич
-
Волков
Сергей Волков