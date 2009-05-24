Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Григалава
Гиа Григалава
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Ребко
Алексей Ребко
75
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
-
Самедов
Александр Самедов
33'
71
-
Якубко
Мартин Якубко
84'
90
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
83
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
-
Ставпец
Александр Ставпец
-
Крунич
Бранислав Крунич
-
Вукич
Звономир Вукич
-
Голышев
Павел Голышев
-
Стрелков
Игорь Стрелков
Ростов
мин
-
Герус
Роман Герус
90
-
Рожков
Михаил Рожков
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Черкес
Александр Черкес
90
-
Живанович
Иван Живанович
90
-
Хонг
Ен Чо Хонг
48
-
Петрович
Бранимир Петрович
76
-
Осинов
Михаил Осинов
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
47
-
Акимов
Дмитрий Акимов
90
Запасные
-
Лапин
Иван Лапин
-
Пономарев
Александр Пономарев
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
-
Кульчий
Александр Кульчий
-
Астафьев
Максим Астафьев
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович