Химки
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Кириллов
Юрий Кириллов
43'
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Настич
Ненад Настич
90
-
Головатенко
Виктор Головатенко
90
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
90
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
-
Цветкович
Иван Цветкович
90
-
Самсонов
Олег Самсонов
81
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
-
Кожанов
Олег Кожанов
85
Запасные
-
Виртанен
Яни Тапани Виртанен
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Будянский
Виктор Будянский
-
Блатняк
Драган Блатняк
-
Никифоров
Владислав Никифоров
Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Григалава
Гиа Григалава
90
-
Йоп
Мариуш Йоп
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Васянович
Андрей Васянович
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Ребко
Алексей Ребко
76
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
88
-
Якубко
Мартин Якубко
57'
72
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
90
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Маренич
Александр Маренич
-
Алейник
Олег Алейник
-
Крунич
Бранислав Крунич
-
Рылов
Артур Рылов
-
Голышев
Павел Голышев
-
Стрелков
Игорь Стрелков