Амкар
мин
-
Нарубин
Сергей Нарубин
90
-
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
-
Калашников
Вячеслав Калашников
90
-
Сираков
Захари Сираков
90
-
Старков
Иван Старков
90
-
Новакович
Митар Новакович
81
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Карлос
Жеан Карлос
27'
36
-
Пеев
Георги Пеев
90
-
Кушев
Мартин Кушев
43'
90
Запасные
-
Шумайлов
Максим Шумайлов
-
Макагонов
Михаил Макагонов
-
Жиляев
Николай Жиляев
-
Дзахов
Давид Дзахов
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
-
Сикимич
Предраг Сикимич
-
Волков
Сергей Волков
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Попов
Алексей Попов
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Квирквелия
Дато Квирквелия
90
-
Ребров
Сергей Ребров
58
-
Сибайя
МакБет Сибайя
90
-
Семак
Сергей Семак
90'
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Адамов
Роман Адамов
20'
74
-
Домингес
Алехандро Домингес
80
Запасные
-
Мирзаев
Даврон Мирзаев
-
Козко
Сергей Козко
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
-
Томас
Степан Томас
-
Горбанец
Андрей Горбанец
-
Кабзе
Хасан Кабзе