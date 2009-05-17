Крылья Советов
мин
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Лобос
Эдуардо Лобос
90
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Дос Сантос
Леилтон Силва Дос Сантос
90
-
Белозеров
Александр Белозеров
90
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Ярошик
Иржи Ярошик
90
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Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
90
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Бобер
Антон Бобер
90
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Иванов
Олег Иванов
52'
90
-
Кулик
Владислав Кулик
83
-
Коллер
Ян Коллер
90
-
Савин
Евгений Савин
71
Запасные
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Будаков
Александр Будаков
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Таранов
Иван Таранов
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
-
Бом Сок
О Бом Сок
-
Ковба
Денис Ковба
-
Песегов
Евгений Песегов
-
Эскобар
Хуан Карлос Эскобар
Кубань
мин
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Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Боавентура
Вильям Боавентура
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Засеев
Аслан Засеев
87
-
Хагуш
Анри Хагуш
75
-
Драман
Хамину Драман
90
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Топчу
Андрей Топчу
90
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Кайта
Сани Кайта
90
-
Касаев
Алан Касаев
64
-
Сретенович
Сретен Сретенович
90
-
Траоре
Драман Траоре
90
Запасные
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Горбушин
Дмитрий Горбушин
-
Карюкин
Богдан Карюкин
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Хохлов
Александр Хохлов
-
Байрыев
Азат Байрыев
-
Ушенин
Андрей Ушенин