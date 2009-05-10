Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Григалава
Гиа Григалава
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
57
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
84
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
-
Крунич
Бранислав Крунич
90
-
Вукич
Звономир Вукич
72
-
Ставпец
Александр Ставпец
90
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
90
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Йоп
Мариуш Йоп
-
Васянович
Андрей Васянович
-
Маренич
Александр Маренич
-
Рылов
Артур Рылов
-
Стрелков
Игорь Стрелков
-
Голышев
Павел Голышев
Локомотив
мин
-
Чех
Марек Чех
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Баша
Марко Баша
90
-
Данташ Биспо
Родолфо Данташ Биспо
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
45
-
Иванов
Станислав Иванов
90
-
Шарлес
Фернандо Шарлес
90
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
-
Одемвингие
Питер Одемвингие
90
-
Сычев
Дмитрий Сычев
64
Запасные
-
Левенец
Иван Левенец
-
Перейра
Винисиус Апаресидо Перейра
-
Дюрица
Ян Дюрица
-
Глушаков
Денис Глушаков
-
Муджири
Давид Муджири
-
Минченков
Александр Минченков
-
Фалл
Байе Джиби Фалл