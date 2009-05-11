Кубань
мин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Боавентура
Вильям Боавентура
90
-
Топчу
Андрей Топчу
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
-
Драман
Хамину Драман
90
-
Кайта
Сани Кайта
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Траоре
Драман Траоре
90
-
Касаев
Алан Касаев
89
Запасные
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
-
Карюкин
Богдан Карюкин
-
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
-
Хохлов
Александр Хохлов
-
Сретенович
Сретен Сретенович
-
Байрыев
Азат Байрыев
-
Тлисов
Артур Тлисов
Ростов
мин
-
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Рожков
Михаил Рожков
90
-
Ленгиел
Роман Ленгиел
90
-
Астафьев
Максим Астафьев
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Кульчий
Александр Кульчий
90
-
Осинов
Михаил Осинов
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
77
-
Акимов
Дмитрий Акимов
90
Запасные
-
Семка
Артем Семка
-
Лапин
Иван Лапин
-
Герус
Роман Герус
-
Живанович
Иван Живанович
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
-
Хонг
Ен Чо Хонг
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович