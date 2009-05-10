Ахмат
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Забавник
Радослав Забавник
90
-
Клебер
Гуэдос Де Лима Клебер
47
-
Илиев
Валентин Илиев
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Петре
Флорентин Петре
77
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
46
-
Власов
Олег Власов
90
-
Шевченко
Игорь Шевченко
90
-
Панку
Даниэл Панку
4'
87'
90
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Бендзь
Сергей Бендзь
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
-
Кобенко
Андрей Кобенко
-
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
-
Прудников
Александр Прудников
Амкар
мин
-
Нарубин
Сергей Нарубин
90
-
Сираков
Захари Сираков
90
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
-
Калашников
Вячеслав Калашников
90
-
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
-
Пеев
Георги Пеев
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Новакович
Митар Новакович
90
-
Гришин
Виталий Гришин
90
-
Карлос
Жеан Карлос
72
-
Кушев
Мартин Кушев
28'
45'
83
Запасные
-
Шумайлов
Максим Шумайлов
-
Старков
Иван Старков
-
Жиляев
Николай Жиляев
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
-
Сикимич
Предраг Сикимич
-
Волков
Сергей Волков