Химки
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Киракосян
Барсег Киракосян
73
-
Йованович
Миодраг Йованович
90
-
Головатенко
Виктор Головатенко
90
-
Настич
Ненад Настич
90
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
-
Будянский
Виктор Будянский
82
-
Максимов
Илья Максимов
58
-
Кириллов
Юрий Кириллов
90
-
Антипенко
Александр Антипенко
10'
90
-
Блатняк
Драган Блатняк
90
Запасные
-
Шимич
Марко Шимич
-
Бородин
Дмитрий Бородин
-
Ротенберг
Борис Ротенберг
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
-
Цветкович
Иван Цветкович
-
Самсонов
Олег Самсонов
Кубань
мин
-
Карюкин
Богдан Карюкин
90
-
Боавентура
Вильям Боавентура
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
63
-
Драман
Хамину Драман
90
-
Топчу
Андрей Топчу
90
-
Кайта
Сани Кайта
90
-
Касаев
Алан Касаев
0
-
Тлисов
Артур Тлисов
81
-
Траоре
Драман Траоре
90
Запасные
-
Баратов
Ренат Баратов
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
-
Сретенович
Сретен Сретенович
-
Байрыев
Азат Байрыев
-
Ушенин
Андрей Ушенин