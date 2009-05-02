Амкар
мин
-
Нарубин
Сергей Нарубин
90
-
Гришин
Виталий Гришин
90
-
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
-
Калашников
Вячеслав Калашников
90
-
Сираков
Захари Сираков
90
-
Карлос
Жеан Карлос
46
-
Новакович
Митар Новакович
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Пеев
Георги Пеев
90
-
Сикимич
Предраг Сикимич
90
-
Волков
Сергей Волков
60
Запасные
-
Шумайлов
Максим Шумайлов
-
Старков
Иван Старков
-
Жиляев
Николай Жиляев
-
Дзахов
Давид Дзахов
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
-
Кушев
Мартин Кушев
Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Григалава
Гиа Григалава
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
88
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
-
Ребко
Алексей Ребко
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
85
-
Якубко
Мартин Якубко
21'
90
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
70
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Йоп
Мариуш Йоп
-
Крунич
Бранислав Крунич
-
Вукич
Звономир Вукич
-
Рылов
Артур Рылов
-
Голышев
Павел Голышев
-
Стрелков
Игорь Стрелков