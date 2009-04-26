Спартак-Нальчик
мин
-
Хомич
Дмитрий Хомич
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Кисенков
Владимир Кисенков
42'
90
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
77
-
Машуков
Аслан Машуков
90
-
Да Силва
Леандро Да Силва
90
-
Гогуа
Гогита Гогуа
90
-
Гошоков
Ислам Гошоков
67'
90
-
Концевой
Артем Концевой
30'
81
Запасные
-
Радич
Деян Радич
-
Филатов
Валентин Филатов
-
Шумейко
Виталий Шумейко
-
Бикмаев
Марат Бикмаев
-
Дзахмишев
Марат Дзахмишев
-
Гетериев
Казбек Гетериев
-
Концедалов
Роман Концедалов
Амкар
мин
-
Нарубин
Сергей Нарубин
90
-
Сираков
Захари Сираков
90
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
-
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
-
Гришин
Виталий Гришин
90
-
Пеев
Георги Пеев
90
-
Новакович
Митар Новакович
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Старков
Иван Старков
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
47
-
Кушев
Мартин Кушев
58
Запасные
-
Шумайлов
Максим Шумайлов
-
Калашников
Вячеслав Калашников
-
Дзахов
Давид Дзахов
-
Гаглоев
Вадим Гаглоев
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
-
Карлос
Жеан Карлос
-
Сикимич
Предраг Сикимич