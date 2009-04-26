Кубань
мин
-
Карюкин
Богдан Карюкин
90
-
Боавентура
Вильям Боавентура
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Драман
Хамину Драман
90'
90
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
-
Касаев
Алан Касаев
89
-
Кайта
Сани Кайта
90
-
Топчу
Андрей Топчу
90
-
Траоре
Драман Траоре
58
Запасные
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
-
Сретенович
Сретен Сретенович
-
Байрыев
Азат Байрыев
-
Тлисов
Артур Тлисов
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
Локомотив
мин
-
Чех
Марек Чех
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Сенников
Дмитрий Сенников
90
-
Данташ Биспо
Родолфо Данташ Биспо
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
20
-
Глушаков
Денис Глушаков
79
-
Дуймович
Томислав Дуймович
90
-
Иванов
Станислав Иванов
90
-
Минченков
Александр Минченков
55
-
Сычев
Дмитрий Сычев
90
Запасные
-
Левенец
Иван Левенец
-
Янбаев
Ренат Янбаев
-
Перейра
Винисиус Апаресидо Перейра
-
Шарлес
Фернандо Шарлес
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
-
Муджири
Давид Муджири
-
Фалл
Байе Джиби Фалл