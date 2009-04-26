Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
20
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Самедов
Александр Самедов
47
-
Ребко
Алексей Ребко
90
-
Григалава
Гиа Григалава
90
-
Крунич
Бранислав Крунич
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
71
-
Якубко
Мартин Якубко
76'
90
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
90
Запасные
-
Кузьмин
Игорь Кузьмин
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Дакоста
Акес Дакоста
-
Йоп
Мариуш Йоп
-
Васянович
Андрей Васянович
-
Шешуков
Александр Шешуков
-
Стрелков
Игорь Стрелков
Томь
мин
-
Парейко
Сергей Парейко
47
-
Йокич
Джордже Йокич
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
-
Иванов
Андрей Иванов
90
-
Янотовский
Василий Янотовский
90
-
Мичков
Дмитрий Мичков
90
-
Климов
Валерий Климов
90
-
Волков
Виталий Волков
73
-
Мазнов
Горан Мазнов
62
-
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
-
Поляков
Алексей Поляков
-
Скобляков
Сергей Скобляков
-
Строев
Виктор Строев
-
Харитонов
Александр Харитонов
-
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
-
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
-
Голяткин
Сергей Голяткин