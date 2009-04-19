Амкар
мин
-
Нарубин
Сергей Нарубин
90
-
Черенчиков
Иван Черенчиков
16'
90
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
-
Сираков
Захари Сираков
90
-
Гришин
Виталий Гришин
90
-
Новакович
Митар Новакович
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Волков
Сергей Волков
71
-
Пеев
Георги Пеев
90
-
Карлос
Жеан Карлос
46
-
Кушев
Мартин Кушев
90
Запасные
-
Шумайлов
Максим Шумайлов
-
Калашников
Вячеслав Калашников
-
Старков
Иван Старков
-
Жиляев
Николай Жиляев
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
-
Сикимич
Предраг Сикимич
Кубань
мин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Боавентура
Вильям Боавентура
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
82
-
Топчу
Андрей Топчу
90
-
Драман
Хамину Драман
90
-
Касаев
Алан Касаев
90
-
Кайта
Сани Кайта
90
-
Ушенин
Андрей Ушенин
46
-
Траоре
Драман Траоре
90
Запасные
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
-
Карюкин
Богдан Карюкин
-
Хохлов
Александр Хохлов
-
Сретенович
Сретен Сретенович
-
Байрыев
Азат Байрыев
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий