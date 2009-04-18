Сатурн
мин
-
Кински
Антонин Кински
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
80
-
Да Силва
Луис Рикардо Да Силва
90
-
Игонин
Алексей Игонин
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
90
-
Каряка
Андрей Каряка
84
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
63
-
Евсеев
Вадим Евсеев
90
-
Немов
Петр Немов
90
-
Топич
Марко Топич
90
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
90
Запасные
-
Ребров
Артем Ребров
-
Халилович
Денис Халилович
-
Мальков
Евгений Мальков
-
Ковель
Леонид Ковель
-
Еременко
Алексей Еременко
-
Воробьев
Роман Воробьев
-
Иванов
Алексей Иванов
Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Дакоста
Акес Дакоста
25
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
-
Вукич
Звономир Вукич
36
-
Ребко
Алексей Ребко
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
76'
85
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Григалава
Гиа Григалава
-
Йоп
Мариуш Йоп
-
Ставпец
Александр Ставпец
-
Шешуков
Александр Шешуков
-
Крунич
Бранислав Крунич
-
Якубко
Мартин Якубко