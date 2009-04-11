Кубань
мин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Боавентура
Вильям Боавентура
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Топчу
Андрей Топчу
90
-
Ушенин
Андрей Ушенин
65
-
Кайта
Сани Кайта
90
-
Драман
Хамину Драман
63
-
Касаев
Алан Касаев
90
-
Траоре
Драман Траоре
90
Запасные
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
-
Карюкин
Богдан Карюкин
-
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
-
Хохлов
Александр Хохлов
-
Сретенович
Сретен Сретенович
-
Байрыев
Азат Байрыев
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
Томь
мин
-
Парейко
Сергей Парейко
90
-
Иванов
Андрей Иванов
90
-
Йокич
Джордже Йокич
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
-
Евсиков
Денис Евсиков
27
-
Климов
Валерий Климов
90
-
Немет
Норберт Немет
77
-
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
90
-
Мичков
Дмитрий Мичков
90
-
Харитонов
Александр Харитонов
90
-
Мазнов
Горан Мазнов
90
Запасные
-
Поляков
Алексей Поляков
-
Скобляков
Сергей Скобляков
-
Катынсус
Валерий Катынсус
-
Янотовский
Василий Янотовский
-
Волков
Виталий Волков
-
Архипов
Антон Архипов
-
Корниленко
Сергей Корниленко