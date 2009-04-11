Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Дакоста
Акес Дакоста
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
17'
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
2'
88
-
Ребко
Алексей Ребко
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
71'
79
-
Вукич
Звономир Вукич
82
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
90
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Григалава
Гиа Григалава
-
Йоп
Мариуш Йоп
-
Васянович
Андрей Васянович
-
Ставпец
Александр Ставпец
-
Якубко
Мартин Якубко
Спартак
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Григорьев
Максим Григорьев
90
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Фатхи
Малик Фатхи
90
-
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
-
Баженов
Никита Баженов
90
-
Ковальчук
Сергей Ковальчук
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
55
-
Мешини
Алекс Рафаэль Мешини
86'
90
-
Саенко
Иван Саенко
55
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
90
Запасные
-
Джанаев
Сослан Джанаев
-
Штранцль
Мартин Штранцль
-
Сабитов
Ренат Сабитов
-
Рыжков
Владислав Рыжков
-
Быстров
Владимир Быстров
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
-
Малоян
Артур Малоян