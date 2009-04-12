Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Крижанац
Ивица Крижанац
90
-
Мейра
Фернанду Мейра
90
-
Анюков
Александр Анюков
82
-
Зырянов
Константин Зырянов
90
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
75
-
Погребняк
Павел Погребняк
90
Запасные
-
Риксен
Фернандо Риксен
-
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Семшов
Игорь Семшов
-
Широков
Роман Широков
-
Ионов
Алексей Ионов
Амкар
мин
-
Нарубин
Сергей Нарубин
90
-
Гришин
Виталий Гришин
90
-
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
-
Калашников
Вячеслав Калашников
90
-
Сираков
Захари Сираков
90
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Новакович
Митар Новакович
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
46
-
Пеев
Георги Пеев
90
-
Кушев
Мартин Кушев
90
Запасные
-
Шумайлов
Максим Шумайлов
-
Гаал
Миклош Гаал
-
Старков
Иван Старков
-
Карлос
Жеан Карлос
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
-
Сикимич
Предраг Сикимич