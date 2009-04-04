Сатурн
мин
-
Кински
Антонин Кински
90
-
Евсеев
Вадим Евсеев
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
90
-
Да Силва
Луис Рикардо Да Силва
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Топич
Марко Топич
90
-
Каряка
Андрей Каряка
46
-
Немов
Петр Немов
90
-
Игонин
Алексей Игонин
90
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
90
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
31'
56'
84
Запасные
-
Ребров
Артем Ребров
-
Халилович
Денис Халилович
-
Мальков
Евгений Мальков
-
Ковель
Леонид Ковель
-
Еременко
Алексей Еременко
-
Воробьев
Роман Воробьев
-
Иванов
Алексей Иванов
Кубань
мин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Боавентура
Вильям Боавентура
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Засеев
Аслан Засеев
89
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Драман
Хамину Драман
90
-
Кайта
Сани Кайта
75
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
-
Касаев
Алан Касаев
90
-
Топчу
Андрей Топчу
90
-
Траоре
Драман Траоре
33'
90
Запасные
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
-
Карюкин
Богдан Карюкин
-
Хохлов
Александр Хохлов
-
Сретенович
Сретен Сретенович
-
Байрыев
Азат Байрыев
-
Тлисов
Артур Тлисов
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий