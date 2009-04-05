Амкар
мин
-
Нарубин
Сергей Нарубин
90
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
-
Сираков
Захари Сираков
90
-
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
-
Гришин
Виталий Гришин
90
-
Пеев
Георги Пеев
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Новакович
Митар Новакович
90
-
Карлос
Жеан Карлос
47
-
Волков
Сергей Волков
77
-
Кушев
Мартин Кушев
90
Запасные
-
Шумайлов
Максим Шумайлов
-
Гаал
Миклош Гаал
-
Калашников
Вячеслав Калашников
-
Старков
Иван Старков
-
Жиляев
Николай Жиляев
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
-
Сикимич
Предраг Сикимич
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Одиа
Чиди Одиа
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
-
Мамаев
Павел Мамаев
90
-
Карвальо
Даниэль Карвальо
85
-
Красич
Милош Красич
74
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
75
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Алдонин
Евгений Алдонин
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
-
Маазу
Мусса Маазу
-
Нецид
Томаш Нецид