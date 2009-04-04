Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
87
-
Сибайя
МакБет Сибайя
90
-
Семак
Сергей Семак
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
84
-
Домингес
Алехандро Домингес
90
-
Бухаров
Александр Бухаров
79
Запасные
-
Черемисин
Евгений Черемисин
-
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
-
Быстров
Петр Быстров
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
-
Кабзе
Хасан Кабзе
Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Григалава
Гиа Григалава
70
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Вукич
Звономир Вукич
90
-
Крунич
Бранислав Крунич
90
-
Ребко
Алексей Ребко
85
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
76
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Йоп
Мариуш Йоп
-
Васянович
Андрей Васянович
-
Ставпец
Александр Ставпец
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
-
Якубко
Мартин Якубко
-
Стрелков
Игорь Стрелков