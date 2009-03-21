Кубань
мин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Боавентура
Вильям Боавентура
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Касаев
Алан Касаев
86
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
-
Кайта
Сани Кайта
90
-
Драман
Хамину Драман
90
-
Топчу
Андрей Топчу
90
-
Траоре
Драман Траоре
31'
74
Запасные
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Карюкин
Богдан Карюкин
-
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
-
Сретенович
Сретен Сретенович
-
Байрыев
Азат Байрыев
-
Тлисов
Артур Тлисов
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
Спартак
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Родригес
Клементе Хуан Родригес
46
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Фатхи
Малик Фатхи
90
-
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
-
Саенко
Иван Саенко
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
46
-
Рыжков
Владислав Рыжков
90
-
Мешини
Алекс Рафаэль Мешини
66
-
Быстров
Владимир Быстров
90
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
90
Запасные
-
Джанаев
Сослан Джанаев
-
Штранцль
Мартин Штранцль
-
Григорьев
Максим Григорьев
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
-
Павленко
Александр Павленко
-
Баженов
Никита Баженов
-
Дзюба
Артем Дзюба