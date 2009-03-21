Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Дакоста
Акес Дакоста
67
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Крунич
Бранислав Крунич
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
46
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Якубко
Мартин Якубко
46
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
90
Запасные
-
Поляков
Валерий Поляков
-
Йоп
Мариуш Йоп
-
Ставпец
Александр Ставпец
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
-
Ребко
Алексей Ребко
-
Вукич
Звономир Вукич
-
Стрелков
Игорь Стрелков
Ахмат
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Забавник
Радослав Забавник
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Джабраилов
Тимур Джабраилов
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Клебер
Гуэдос Де Лима Клебер
90
-
Маргаритеску
Силви Андрей Маргаритеску
7
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
-
Гвазава
Леван Гвазава
90
-
Були
Жан Були
65
-
Садаев
Заур Садаев
76
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Бендзь
Сергей Бендзь
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Кобенко
Андрей Кобенко
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
-
Прудников
Александр Прудников
-
Панку
Даниэл Панку