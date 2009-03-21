Крылья Советов
мин
-
Лобос
Эдуардо Лобос
90
-
Дос Сантос
Леилтон Силва Дос Сантос
90
-
Белозеров
Александр Белозеров
90
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Будылин
Сергей Будылин
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
90
-
Бобер
Антон Бобер
90
-
Кулик
Владислав Кулик
90
-
Аджинджал
Руслан Аджинджал
90
-
Савин
Евгений Савин
84
-
Коллер
Ян Коллер
60'
90
Запасные
-
Будаков
Александр Будаков
-
Таранов
Иван Таранов
-
Шишкин
Роман Шишкин
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
-
Иванов
Олег Иванов
-
Песегов
Евгений Песегов
-
Эскобар
Хуан Карлос Эскобар
Амкар
мин
-
Нарубин
Сергей Нарубин
90
-
Гришин
Виталий Гришин
90
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
-
Калашников
Вячеслав Калашников
90
-
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
-
Волков
Сергей Волков
81
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Новакович
Митар Новакович
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
54
-
Пеев
Георги Пеев
90
-
Кушев
Мартин Кушев
90
Запасные
-
Шумайлов
Максим Шумайлов
-
Гаал
Миклош Гаал
-
Старков
Иван Старков
-
Жиляев
Николай Жиляев
-
Карлос
Жеан Карлос
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
-
Сикимич
Предраг Сикимич