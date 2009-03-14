Амкар
мин
-
Нарубин
Сергей Нарубин
90
-
Гришин
Виталий Гришин
89
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
-
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
-
Сираков
Захари Сираков
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
46
-
Карлос
Жеан Карлос
54
-
Новакович
Митар Новакович
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Пеев
Георги Пеев
90
-
Кушев
Мартин Кушев
90
Запасные
-
Шумайлов
Максим Шумайлов
-
Гаал
Миклош Гаал
-
Калашников
Вячеслав Калашников
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
-
Сикимич
Предраг Сикимич
-
Волков
Сергей Волков
Ростов
мин
-
Герус
Роман Герус
90
-
Черкес
Александр Черкес
90
-
Ленгиел
Роман Ленгиел
90
-
Рожков
Михаил Рожков
90
-
Астафьев
Максим Астафьев
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Кульчий
Александр Кульчий
90
-
Сливич
Ненад Сливич
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
74
-
Хонг
Ен Чо Хонг
90
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
90
Запасные
-
Пономарев
Александр Пономарев
-
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
-
Осинов
Михаил Осинов
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
-
Гурбанов
Руслан Гурбанов
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
-
Акимов
Дмитрий Акимов