Матч завершен
Рубин
Казань
Бухаров 26'
Семак 34'
Бухаров 56'
3 : 0
Матч завершен
Кубань
Краснодар
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
14 марта 2009, 19:00 МСК
14.03.2009, 19:00 МСК
суббота
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Квирквелия
Дато Квирквелия
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Ребров
Сергей Ребров
63
-
Сибайя
МакБет Сибайя
90
-
Семак
Сергей Семак
34'
34'
90
-
Быстров
Петр Быстров
77
-
Адамов
Роман Адамов
90
-
Бухаров
Александр Бухаров
26'
56'
26', 56'
71
Запасные
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
-
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
-
Горбанец
Андрей Горбанец
-
Кабзе
Хасан Кабзе
Кубань
мин
-
Карюкин
Богдан Карюкин
90
-
Боавентура
Вильям Боавентура
90
-
Сретенович
Сретен Сретенович
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Драман
Хамину Драман
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
70
-
Кайта
Сани Кайта
90
-
Касаев
Алан Касаев
90
-
Тлисов
Артур Тлисов
83
-
Траоре
Драман Траоре
90
Запасные
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
-
Хагуш
Анри Хагуш
-
Ушенин
Андрей Ушенин
-
Топчу
Андрей Топчу
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий