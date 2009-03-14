Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Квирквелия
Дато Квирквелия
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Ребров
Сергей Ребров
63
-
Сибайя
МакБет Сибайя
90
-
Семак
Сергей Семак
34'
90
-
Быстров
Петр Быстров
77
-
Адамов
Роман Адамов
90
-
Бухаров
Александр Бухаров
26'
56'
71
Запасные
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
-
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
-
Горбанец
Андрей Горбанец
-
Кабзе
Хасан Кабзе
Кубань
мин
-
Карюкин
Богдан Карюкин
90
-
Боавентура
Вильям Боавентура
90
-
Сретенович
Сретен Сретенович
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Драман
Хамину Драман
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
70
-
Кайта
Сани Кайта
90
-
Касаев
Алан Касаев
90
-
Тлисов
Артур Тлисов
83
-
Траоре
Драман Траоре
90
Запасные
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
-
Хагуш
Анри Хагуш
-
Ушенин
Андрей Ушенин
-
Топчу
Андрей Топчу
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий