Динамо
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Колодин
Денис Колодин
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Ропотан
Адриан Ропотан
90
-
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
-
Димидко
Александр Димидко
84
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Кержаков
Александр Кержаков
90'
90
Запасные
-
Шунин
Антон Шунин
-
Денисов
Александр Денисов
-
Танасиевич
Йован Танасиевич
-
Свежов
Виктор Свежов
-
Юсупов
Артур Юсупов
-
Генков
Цветан Генков
-
Кокорин
Александр Кокорин
Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Дакоста
Акес Дакоста
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
46
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Крунич
Бранислав Крунич
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Самедов
Александр Самедов
89
-
Якубко
Мартин Якубко
70
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
90
Запасные
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Йоп
Мариуш Йоп
-
Ставпец
Александр Ставпец
-
Ребко
Алексей Ребко
-
Вукич
Звономир Вукич
-
Голышев
Павел Голышев
-
Стрелков
Игорь Стрелков