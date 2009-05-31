Болонья
мин
-
Яннарилли
Энтони Яннарилли
90
-
Кастеллини
Марсело Кастеллини
90
-
Терци
Клаудио Терци
26'
72
-
Мингаццини
Никола Мингаццини
5'
90
-
Мутарелли
Массимо Мутарелли
90
-
Сезар
Апаресидо Родригез Сезар
59
-
Валиани
Франческо Валиани
90
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
68'
90
-
Аморозо
Кристиан Аморозо
76
-
Освальдо
Пабло Освальдо
90
Запасные
-
Маркини
Давиде Маркини
-
Коэльо
Диего Коэльо
-
Коломбо
Роберто Коломбо
-
Ланна
Сальваторе Ланна
-
Лавеккия
Луиджи Лавеккия
-
Вольпи
Серджо Вольпи
-
Мудингай
Габи Мудингай
Катания
мин
-
Косицки
Томаш Косицки
90
-
Сабато
Рокко Сабато
90
-
Капуано
Чиро Капуано
90
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
-
Терлицци
Кристиан Терлицци
46
-
Тедеско
Джакомо Тедеско
75
-
Иско
Мариано Иско
90
-
Карбони
Эзекель Карбони
90
-
Маскара
Джузеппе Маскара
90
-
Моримото
Такаюки Моримото
50'
90
-
Мартинес
Хорхе Мартинес
90
Запасные
-
Д'Амико
Андреа Д'Амико
-
Акербис
Паоло Акербис
-
Стовини
Лоренцо Стовини
-
Сильвестри
Кристиан Сильвестри
-
Бьяджианти
Марко Бьяджианти
-
Байокко
Давиде Байокко