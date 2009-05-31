Палермо
мин
-
Тедеско
Джованни Тедеско
11
-
Амелия
Марко Амелия
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Брешиано
Марко Брешиано
90
-
Гуана
Роберто Гуана
90
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
-
Микколи
Фабрицио Микколи
8'
90
-
Суччи
Давиде Суччи
42'
90
Запасные
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Коссентино
Альберто Коссентино
-
Уйкани
Самир Уйкани
-
Ночерино
Антонио Ночерино
-
Морганелла
Мишель Морганелла
Сампдория
мин
-
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
90
-
Раджи
Андреа Раджи
90
-
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
61
-
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
59'
90
-
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
90
-
Саммарко
Паоло Саммарко
82
-
Дессена
Даниэле Дессена
90
-
Кассано
Антонио Кассано
90
-
Паццини
Джампаоло Паццини
45'
90
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Ферри
Микеле Ферри
-
Луккини
Стефано Луккини
-
Циглер
Рето Циглер
-
Франческини
Даниеле Франческини
-
Падалино
Марко Падалино
-
Марилунго
Гвидо Марилунго