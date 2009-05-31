Реджо-ди-Калабрия
мин
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
-
Адеджо
Даниэль Адеджо
90
-
Коста
Андреа Коста
90
-
Вальдес
Карлос Адриан Вальдес
90
-
Баррето
Эдгар Баррето
90
-
Барилла
Антонино Барилла
85
-
Виола
Бенито Николас Виола
90
-
Кармона
Карлос Кармона
90
-
Бриенца
Франческо Бриенца
90
-
Коцца
Франческо Коцца
90
-
Стуани
Кристиан Стуани
45'
90
Запасные
-
Марино
Пьетро Марино
-
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
-
Альварес
Пабло Менедес Альварес
-
Чераволо
Фабио Чераволо
Сиена
мин
-
Дзито
Антонио Дзито
55
-
Манитта
Эмануэле Манитта
90
-
Россеттини
Лука Россеттини
90
-
Фиканья
Даниэле Фиканья
90
-
Дель Прете
Лоренцо Дель Прете
77
-
Росси
Андреа Росси
74
-
Вергассола
Симоне Вергассола
90
-
Яролим
Лукаш Яролим
90
-
Маккароне
Массимо Маккароне
76'
90
-
Калайо
Эмануэле Калайо
90
-
Геззаль
Абделькадер Геззаль
90
Запасные
-
Пакер
Дуглас Пакер
-
Курчи
Джанлука Курчи
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
-
Брандау
Гонцалу Брандау
-
Бельмонте
Никола Бельмонте
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа