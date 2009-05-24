Катания
мин
-
Миллези
Франческо Миллези
90
-
Косицки
Томаш Косицки
90
-
Капуано
Чиро Капуано
90
-
Терлицци
Кристиан Терлицци
90
-
Стовини
Лоренцо Стовини
90
-
Льяма
Кристиан Льяма
90
-
Иско
Мариано Иско
90
-
Тедеско
Джакомо Тедеско
66
-
Маскара
Джузеппе Маскара
88'
90
-
Моримото
Такаюки Моримото
42'
90
-
Мартинес
Хорхе Мартинес
90
Запасные
-
Д'Амико
Андреа Д'Амико
-
Акербис
Паоло Акербис
-
Сильвестри
Кристиан Сильвестри
-
Бьяджианти
Марко Бьяджианти
-
Карбони
Эзекель Карбони
-
Паолуччи
Микеле Паолуччи
Наполи
мин
-
Наварро
Николас Гастон Наварро
90
-
Ароника
Сальваторе Ароника
90
-
Контини
Маттео Контини
90
-
Грава
Джанлука Грава
90
-
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
90
-
Маннини
Даниеле Маннини
90
-
Пациенца
Микеле Пациенца
18
-
Блази
Мануэле Блази
75
-
Больячино
Мариано Больячино
28'
90
-
Пиа
Жоао Инасио Пиа
58
-
Салайета
Марсело Салайета
90
Запасные
-
Джанельо
Маттео Джанельо
-
Ринаудо
Леандро Ринаудо
-
Датоло
Хесус Датоло
-
Витале
Луиджи Витале
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
-
Лавесси
Эсекьель Лавесси
-
Денис
Херман Денис