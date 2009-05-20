Лацио
мин
-
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
-
Коларов
Александар Коларов
90
-
Розегнал
Давид Розегнал
90
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
-
Диаките
Модибо Диаките
90
-
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
-
Фоджа
Паскуале Фоджа
48
-
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
-
Дабо
Усман Дабо
58
-
Сарате
Мауро Сарате
26'
66
-
Пандев
Горан Пандев
90
Запасные
-
Мендичино
Этторе Мендичино
-
Туйя
Алессандро Туйя
-
Муслера
Фернандо Муслера
-
Меньи
Мурад Меньи
-
Дель Неро
Симоне Дель Неро
-
Козак
Либор Козак
Реджо-ди-Калабрия
мин
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
-
Коста
Андреа Коста
51
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
-
Вальдес
Карлос Адриан Вальдес
90
-
Чирилло
Бруно Чирилло
90
-
Баррето
Эдгар Баррето
90
-
Барилла
Антонино Барилла
90
-
Кармона
Карлос Кармона
90
-
Виджиани
Лука Виджиани
55
-
Бриенца
Франческо Бриенца
90
-
Коцца
Франческо Коцца
67
Запасные
-
Марино
Пьетро Марино
-
Адеджо
Даниэль Адеджо
-
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
-
Виола
Бенито Николас Виола
-
Альварес
Пабло Менедес Альварес
-
Чераволо
Фабио Чераволо
-
Корради
Бернардо Корради