Реджо-ди-Калабрия
мин
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
-
Чирилло
Бруно Чирилло
90
-
Коста
Андреа Коста
90
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
-
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
48
-
Кармона
Карлос Кармона
90
-
Барилла
Антонино Барилла
80
-
Баррето
Эдгар Баррето
90
-
Виджиани
Лука Виджиани
90
-
Чераволо
Фабио Чераволо
26'
48
-
Бриенца
Франческо Бриенца
49'
90
Запасные
-
Марино
Пьетро Марино
-
Адеджо
Даниэль Адеджо
-
Виола
Бенито Николас Виола
-
Альварес
Пабло Менедес Альварес
-
Корради
Бернардо Корради
-
Коцца
Франческо Коцца
-
Стуани
Кристиан Стуани
Кальяри
мин
-
Маркетти
Федерико Маркетти
90
-
Мэтью
Карлос Хавьер Мэтью
90
-
Агостини
Алессандро Агостини
90
-
Канини
Микеле Канини
90
-
Бьянко
Паоло Бьянко
65
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Лаццари
Андреа Лаццари
18'
90
-
Фини
Микеле Фини
90
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
59
-
Жеда Капучо
Невес Жеда Капучо
90
Запасные
-
Мальочетти
Даниэле Мальочетти
-
Манкосу
Марко Манкосу
-
Парола
Андреа Парола
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Астори
Давиде Астори
-
Писано
Франческо Писано
-
Рагацу
Даниэле Рагацу