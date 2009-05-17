Палермо
мин
-
Амелия
Марко Амелия
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Бово
Чезаре Бово
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Брешиано
Марко Брешиано
90
-
Ливерани
Фабио Ливерани
37
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
87'
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
90
-
Микколи
Фабрицио Микколи
6'
79
Запасные
-
Уйкани
Самир Уйкани
-
Ночерино
Антонио Ночерино
-
Гуана
Роберто Гуана
-
Морганелла
Мишель Морганелла
-
Суччи
Давиде Суччи
Лацио
мин
-
Мендичино
Этторе Мендичино
69
-
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
-
Коларов
Александар Коларов
90
-
Розегнал
Давид Розегнал
90
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
-
Диаките
Модибо Диаките
90
-
Раду
Штефан Раду
90
-
Маури
Стефано Маури
90
-
Дабо
Усман Дабо
90
-
Дель Неро
Симоне Дель Неро
90
-
Рокки
Томмазо Рокки
90
Запасные
-
Туйя
Алессандро Туйя
-
Муслера
Фернандо Муслера
-
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
-
Фоджа
Паскуале Фоджа
-
Сарате
Мауро Сарате
-
Пандев
Горан Пандев