Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
77
-
Киву
Кристиан Киву
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
-
Кордоба
Иван Кордоба
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Мунтари
Салли Мунтари
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
45'
90
-
Балотелли
Марио Балотелли
53'
74
-
Станкович
Деян Станкович
90
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
76'
90
-
Фигу
Луиш Фигу
62
Запасные
-
Тольдо
Франческо Тольдо
-
Сантон
Давиде Сантон
-
Матерацци
Марко Матерацци
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
-
Мансини
Алессандро Мансини
-
Виейра
Патрик Виейра
-
Обинна
Виктор Обинна
Сиена
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Брандау
Гонцалу Брандау
90
-
Фиканья
Даниэле Фиканья
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
-
Кодря
Пол Кодря
46
-
Харджа
Хуссин Харджа
46
-
Вергассола
Симоне Вергассола
90
-
Калайо
Эмануэле Калайо
90
-
Геззаль
Абделькадер Геззаль
90
Запасные
-
Иванов
Михаил Иванов
-
Дель Прете
Лоренцо Дель Прете
-
Росси
Андреа Росси
-
Коппола
Мануэль Коппола
-
Яролим
Лукаш Яролим
-
Фрик
Марио Фрик
-
Маккароне
Массимо Маккароне