Катания
мин
-
Косицки
Томаш Косицки
90
-
Капуано
Чиро Капуано
90
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
-
Сильвестри
Кристиан Сильвестри
90
-
Стовини
Лоренцо Стовини
90
-
Льяма
Кристиан Льяма
59
-
Карбони
Эзекель Карбони
46
-
Бьяджианти
Марко Бьяджианти
70
-
Тедеско
Джакомо Тедеско
90
-
Маскара
Джузеппе Маскара
90
-
Мартинес
Хорхе Мартинес
90
Запасные
-
Д'Амико
Андреа Д'Амико
-
Акербис
Паоло Акербис
-
Сабато
Рокко Сабато
-
Скьякка
Фабио Скьякка
-
Иско
Мариано Иско
-
Паолуччи
Микеле Паолуччи
Фиорентина
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Комотто
Джанлука Комотто
90
-
Варгас
Хуан Варгас
74
-
Мело
Фелипе Мело
90
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Кузманович
Здравко Кузманович
68
-
Йоветич
Стеван Йоветич
11'
84
-
Джилардино
Альберто Джилардино
90
Запасные
-
Сторари
Марко Сторари
-
Кролдруп
Пер Кролдруп
-
Гобби
Массимо Гобби
-
Заири
Жаоад Заири
-
Альмирон
Серхио Альмирон
-
Донадель
Марко Донадель