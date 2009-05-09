Сампдория
мин
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
-
Раджи
Андреа Раджи
71
-
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
-
Циглер
Рето Циглер
90
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
-
Паломбо
Анджело Паломбо
65
-
Дессена
Даниэле Дессена
1'
31'
90
-
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
36'
90
-
Падалино
Марко Падалино
90
-
Марилунго
Гвидо Марилунго
46'
90
-
Паццини
Джампаоло Паццини
52'
60
Запасные
-
Мустаккио
Маттиа Мустаккио
-
Миранте
Антонио Миранте
-
Реджини
Васко Реджини
-
Ферри
Микеле Ферри
-
Франческини
Даниеле Франческини
-
Кассано
Антонио Кассано
Реджо-ди-Калабрия
мин
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
-
Адеджо
Даниэль Адеджо
90
-
Глейсон
Пинто дос Сантос Глейсон
61
-
Вальдес
Карлос Адриан Вальдес
90
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
-
Коста
Андреа Коста
90
-
Баррето
Эдгар Баррето
90
-
Барилла
Антонино Барилла
46
-
Кармона
Карлос Кармона
90
-
Бриенца
Франческо Бриенца
90
-
Чераволо
Фабио Чераволо
86
Запасные
-
Марино
Пьетро Марино
-
Чирилло
Бруно Чирилло
-
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
-
Виола
Бенито Николас Виола
-
Виджиани
Лука Виджиани
-
Коцца
Франческо Коцца
-
Корради
Бернардо Корради