Болонья
мин
-
Коломбо
Роберто Коломбо
90
-
Морас
Вангелис Морас
90
-
Терци
Клаудио Терци
90
-
Беллери
Мануэль Беллери
90
-
Мингаццини
Никола Мингаццини
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
51
-
Адаилтон
Болзан Мартинс Адаилтон
59
-
Мутарелли
Массимо Мутарелли
90
-
Валиани
Франческо Валиани
80
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
90
Запасные
-
Коэльо
Диего Коэльо
-
Яннарилли
Энтони Яннарилли
-
Ланна
Сальваторе Ланна
-
Родригес
Диего Родригес
-
Кастеллини
Марсело Кастеллини
-
Освальдо
Пабло Освальдо
-
Мараццина
Массимо Мараццина
Реджо-ди-Калабрия
мин
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
-
Адеджо
Даниэль Адеджо
90
-
Глейсон
Пинто дос Сантос Глейсон
90
-
Вальдес
Карлос Адриан Вальдес
90
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
33
-
Коста
Андреа Коста
71
-
Баррето
Эдгар Баррето
46'
90
-
Барилла
Антонино Барилла
90
-
Кармона
Карлос Кармона
90
-
Бриенца
Франческо Бриенца
40'
90
-
Чераволо
Фабио Чераволо
62
Запасные
-
Марино
Пьетро Марино
-
Чирилло
Бруно Чирилло
-
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
-
Виола
Бенито Николас Виола
-
Виджиани
Лука Виджиани
-
Коцца
Франческо Коцца
-
Корради
Бернардо Корради