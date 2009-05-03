Сиена
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
78
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
90
-
Фиканья
Даниэле Фиканья
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Суньига
Камило Суньига
86
-
Харджа
Хуссин Харджа
11'
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
-
Коппола
Мануэль Коппола
90
-
Вергассола
Симоне Вергассола
90
-
Маккароне
Массимо Маккароне
25'
58
-
Калайо
Эмануэле Калайо
90
Запасные
-
Манитта
Эмануэле Манитта
-
Брандау
Гонцалу Брандау
-
Росси
Андреа Росси
-
Кодря
Пол Кодря
-
Яролим
Лукаш Яролим
-
Фрик
Марио Фрик
-
Геззаль
Абделькадер Геззаль
Наполи
мин
-
Наварро
Николас Гастон Наварро
90
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
-
Контини
Маттео Контини
90
-
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
77
-
Маннини
Даниеле Маннини
60
-
Монтервино
Франческо Монтервино
90
-
Гамшик
Марек Гамшик
90
-
Блази
Мануэле Блази
90
-
Амодио
Николас Амодио
90
-
Пиа
Жоао Инасио Пиа
80'
90
-
Салайета
Марсело Салайета
58
Запасные
-
Буччи
Лука Буччи
-
Ароника
Сальваторе Ароника
-
Грава
Джанлука Грава
-
Датоло
Хесус Датоло
-
Пациенца
Микеле Пациенца
-
Больячино
Мариано Больячино
-
Денис
Херман Денис