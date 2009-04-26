Реджо-ди-Калабрия
мин
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
-
Адеджо
Даниэль Адеджо
90
-
Чирилло
Бруно Чирилло
90
-
Глейсон
Пинто дос Сантос Глейсон
90
-
Вальдес
Карлос Адриан Вальдес
90
-
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
69'
90
-
Барилла
Антонино Барилла
26'
84
-
Кармона
Карлос Кармона
90
-
Виджиани
Лука Виджиани
72
-
Бриенца
Франческо Бриенца
90
-
Чераволо
Фабио Чераволо
59
Запасные
-
Марино
Пьетро Марино
-
Виола
Бенито Николас Виола
-
Касчионе
Эммануэль Касчионе
-
Коцца
Франческо Коцца
-
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
-
Корради
Бернардо Корради
Ювентус
мин
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
-
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
90
-
Мельберг
Улоф Мельберг
90
-
Грыгера
Зденек Грыгера
90
-
Недвед
Павел Недвед
90
-
Маркизио
Клаудио Маркизио
37
-
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
73'
90
-
Каморанези
Мауро Каморанези
90
-
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
48'
76
-
Яквинта
Винченцо Яквинта
90
Запасные
-
Маннингер
Александр Маннингер
-
Де Челье
Паоло Де Челье
-
Зебина
Джонатан Зебина
-
Поульсен
Кристиан Поульсен
-
Маркьонни
Марко Маркьонни
-
Трезеге
Давид Трезеге
-
Карвалью Де Оливейра
Амаури Карвалью Де Оливейра