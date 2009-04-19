Сиена
мин
-
Элефверопулос
Димитриос Элефверопулос
90
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Брандау
Гонцалу Брандау
90
-
Суньига
Камило Суньига
90
-
Харджа
Хуссин Харджа
52
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
-
Вергассола
Симоне Вергассола
90
-
Кодря
Пол Кодря
64
-
Калайо
Эмануэле Калайо
90
-
Геззаль
Абделькадер Геззаль
46
Запасные
-
Манитта
Эмануэле Манитта
-
Фиканья
Даниэле Фиканья
-
Росси
Андреа Росси
-
Коппола
Мануэль Коппола
-
Яролим
Лукаш Яролим
-
Фрик
Марио Фрик
-
Аморузо
Никола Аморузо
Кьево
мин
-
Скуицци
Лоренцо Скуицци
90
-
Мантовани
Андреа Мантовани
90
-
Мореро
Сантьяго Мореро
90
-
Йепес
Марио Йепес
90
-
Сардо
Дженнаро Сардо
90
-
Марколини
Микеле Марколини
90
-
Ригони
Лука Ригони
90
-
Пинци
Джампьеро Пинци
90
-
де Оливейра
Лусиано Сикейра де Оливейра
46
-
Богдани
Эрьон Богдани
63
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
23'
48'
90
Запасные
-
Скардина
Франческо Скардина
-
Манделли
Давиде Манделли
-
Фрей
Николас Фрей
-
Ланджелла
Антонио Ланджелла
-
Колуччи
Джузеппе Колуччи
-
Итальяно
Винченцо Итальяно
-
Эспозито
Мауро Эспозито