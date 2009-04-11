Торино
мин
-
Серени
Маттео Серени
90
-
Рубин
Маттео Рубин
90
-
Франческини
Иван Франческини
90
-
Натали
Чезаре Натали
85'
90
-
Ривальта
Клаудио Ривальта
90
-
Абате
Иньяцио Абате
78
-
Бароне
Симоне Бароне
90
-
Джемаили
Блерим Джемаили
90
-
Розина
Алессандро Розина
65
-
Стеллоне
Роберто Стеллоне
57
-
Бьянки
Роландо Бьянки
82'
90
Запасные
-
Гасбаррони
Андреа Гасбаррони
-
Кальдерони
Алекс Кальдерони
-
Вайлатти
Томмасо Вайлатти
-
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
-
Ди Лорето
Марко Ди Лорето
-
Диана
Аймо Стефано Диана
-
Вентола
Никола Вентола
Катания
мин
-
Биццарри
Альбано Биццарри
90
-
Капуано
Чиро Капуано
90
-
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
-
Стовини
Лоренцо Стовини
90
-
Потенца
Алессандро Потенца
90
-
Бьяджианти
Марко Бьяджианти
90
-
Карбони
Эзекель Карбони
79
-
Ледесма
Пабло Ледесма
84
-
Маскара
Джузеппе Маскара
72
-
Мартинес
Хорхе Мартинес
85'
90
-
Паолуччи
Микеле Паолуччи
90
Запасные
-
Спинези
Джоната Спинези
-
Косицки
Томаш Косицки
-
Сильвестри
Кристиан Сильвестри
-
Льяма
Кристиан Льяма
-
Иско
Мариано Иско
-
Байокко
Давиде Байокко
-
Моримото
Такаюки Моримото