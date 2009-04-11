Интер
мин
-
Тольдо
Франческо Тольдо
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
79
-
Киву
Кристиан Киву
90
-
Сантон
Давиде Сантон
90
-
Кордоба
Иван Кордоба
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Станкович
Деян Станкович
90
-
Мунтари
Салли Мунтари
79
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
39'
90
-
Балотелли
Марио Балотелли
15'
74
Запасные
-
Орландони
Паоло Орландони
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
-
Виейра
Патрик Виейра
-
Фигу
Луиш Фигу
-
Креспо
Эрнан Креспо
-
Крус
Хулио Рикардо Крус
Палермо
мин
-
Амелия
Марко Амелия
90
-
Бальдзаретти
Федерико Бальдзаретти
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Карроццьери
Морис Карроццьери
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Ливерани
Фабио Ливерани
25
-
Ночерино
Антонио Ночерино
57
-
Мильяччо
Джулио Мильяччо
46
-
Кавани
Эдинсон Кавани
73'
90
-
Микколи
Фабрицио Микколи
90
Запасные
-
Тедеско
Джованни Тедеско
-
Уйкани
Самир Уйкани
-
Бово
Чезаре Бово
-
Брешиано
Марко Брешиано
-
Суччи
Давиде Суччи