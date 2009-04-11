Болонья
мин
-
Яннарилли
Энтони Яннарилли
90
-
Ланна
Сальваторе Ланна
90
-
Бритос
Мигель Бритос
90
-
Морас
Вангелис Морас
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
74
-
Вольпи
Серджо Вольпи
90
-
Бомбардини
Давиде Бомбардини
39
-
Мутарелли
Массимо Мутарелли
61
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
90
-
Мараццина
Массимо Мараццина
20'
90
Запасные
-
Коэльо
Диего Коэльо
-
Коломбо
Роберто Коломбо
-
Терци
Клаудио Терци
-
Мингаццини
Никола Мингаццини
-
Адаилтон
Болзан Мартинс Адаилтон
-
Аморозо
Кристиан Аморозо
-
Освальдо
Пабло Освальдо
Сиена
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
36
-
Дель Гроссо
Кристиано Дель Гроссо
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
11'
90
-
Брандау
Гонцалу Брандау
90
-
Суньига
Камило Суньига
90
-
Кодря
Пол Кодря
90
-
Вергассола
Симоне Вергассола
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
-
Харджа
Хуссин Харджа
81'
90
-
Маккароне
Массимо Маккароне
58
-
Калайо
Эмануэле Калайо
6'
55
Запасные
-
Элефверопулос
Димитриос Элефверопулос
-
Фиканья
Даниэле Фиканья
-
Росси
Андреа Росси
-
Яролим
Лукаш Яролим
-
Фрик
Марио Фрик
-
Аморузо
Никола Аморузо
-
Геззаль
Абделькадер Геззаль