Реджо-ди-Калабрия
мин
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
-
Крайчик
Матей Крайчик
90
-
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
69
-
Коста
Андреа Коста
90
-
Чирилло
Бруно Чирилло
90
-
Глейсон
Пинто дос Сантос Глейсон
90
-
Баррето
Эдгар Баррето
90
-
Кармона
Карлос Кармона
90
-
Бриенца
Франческо Бриенца
90
-
Коцца
Франческо Коцца
46
-
Стуани
Кристиан Стуани
56
Запасные
-
Марино
Пьетро Марино
-
Адеджо
Даниэль Адеджо
-
Касчионе
Эммануэль Касчионе
-
Альварес
Пабло Менедес Альварес
-
Чераволо
Фабио Чераволо
-
Ракич
Джордже Ракич
-
Ди Дженнаро
Давиде Ди Дженнаро
Дженоа
мин
-
Моедим
Рубенс Фернандо Моедим
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Бьява
Джузеппе Бьява
79
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Феррари
Маттео Феррари
90
-
Место
Джандоменико Место
90
-
Оливера
Рубен Оливера
68
-
Юрич
Иван Юрич
90
-
Миланетто
Омар Миланетто
90
-
Палладино
Раффаэле Палладино
90
-
Скулли
Джузеппе Скулли
56
Запасные
-
Ламанна
Эудженио Ламанна
-
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
-
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
-
Модесто
Франческо Модесто
-
Мотта
Тиаго Мотта
-
Янкович
Бошко Янкович
-
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави